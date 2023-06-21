В ГД внесли законопроект, закрепляющий понятие «фермерская продукция»
В Госдуму внесли проект, который на законодательном уровне закрепляет понятие «фермерская продукция». Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты.
«К фермерской продукции предлагается отнести сельскохозяйственную продукцию, пищевую (продовольственную) продукцию, произведенную из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и иных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции», — говорится в пояснительной записке к документу.
Предполагается, что данный законопроект посодействует развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм, реализации фермерской продукции в торговых сетях и обеспечит устойчивое снабжение населения качественными продуктами.
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