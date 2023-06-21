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В ГД внесли законопроект, закрепляющий понятие «фермерская продукция»

В Госдуму внесли проект, который на законодательном уровне закрепляет понятие «фермерская продукция». Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты.

В ГД внесли законопроект, закрепляющий понятие «фермерская продукция»
© РИА Новости

«К фермерской продукции предлагается отнести сельскохозяйственную продукцию, пищевую (продовольственную) продукцию, произведенную из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и иных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что данный законопроект посодействует развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм, реализации фермерской продукции в торговых сетях и обеспечит устойчивое снабжение населения качественными продуктами.

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