Захарова ответила на претензии МИД Армении

Обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе беспочвенны и безосновательны, Москва настоятельно рекомендует снизить градус риторики в СМИ на этот счет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации в регионе, четко выполняют задачи по стабилизации обстановки и поддержанию режима прекращения огня.