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Захарова ответила на претензии МИД Армении

Обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе беспочвенны и безосновательны, Москва настоятельно рекомендует снизить градус риторики в СМИ на этот счет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации в регионе, четко выполняют задачи по стабилизации обстановки и поддержанию режима прекращения огня.

Захарова ответила на претензии МИД Армении
© МИД РФ

Инцидент 15 июня на Лачинском коридоре со стороны Армении связан с общей проблемой отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. Российская сторона неоднократно призывала запустить эффективную и основательную работу двусторонней комиссии при консультативном содействии Москвы. Мы готовы помочь с определением пограничной линии в том числе на данном участке, который стал очередным яблоком раздора между сторонами, — сказала Захарова.

Ранее посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта «Лачин». В армянском дипведомстве выразили российскому дипломату резкое недовольство из-за инцидента. В Ереване пояснили, что вызвали посла РФ в связи с «вовлечением в инцидент российских миротворцев».

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