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Стало известно о подготовке встречи Лаврова с главой МИД Катара

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 22 июня, планирует встретиться с коллегой из Катара Мухаммадом бен Абдель Рахманом Аль Тани. О подготовке встречи пишет ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Стало известно о подготовке встречи Лаврова с главой МИД Катара
© Lenta.ru

Как стало известно, Аль Тани посетит Москву с рабочим визитом и встретится также с российским президентом Владимиром Путиным.

Глава катарского МИД уже был в Москве в конце марта, куда прибыл после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также визитов в Париж и Берлин, где обсуждались в том числе события на Украине. Катар не отказывался от инвестиций в Россию и не планировал конкурировать с ней на рынке европейского газа, но также счел недопустимым «применение силы и посягательство на суверенитет и территориальную целостность, религиозные и культурные ценности государств».

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