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Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
© ТАСС

Памятное мероприятие состоится в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "пост номер 1" - был установлен в 1997 году.

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