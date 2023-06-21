Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Памятное мероприятие состоится в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.