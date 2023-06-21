Шойгу обвинил Запад в введении войны против России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с выпускниками военных вузов заявил, что государства Запада ведут против РФ настоящую войну, пытаясь ее сломить. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава Минобороны РФ напомнил, что западные страны продолжают вводить новые и новые санкции в отношении России, провоцируют беспорядки и военные конфликты в сопредельных странах, а также оказывают огромную военную помощь Киеву.

Шойгу заявил, что именно сейчас решается судьба Российской Федерации, определяется ее геополитическое будущее.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.