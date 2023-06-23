Кремль ответил на обвинения Парижа в «дестабилизации» обстановки в Африке

«Россия развивает свои конструктивные отношения, основанные на взаимовыгодном уважении и учете проблем друг друга со всеми странами Африки. Эти отношения не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотим, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было», — сказал представитель Кремля.