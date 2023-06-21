Кисида: Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией

Японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после сессии японского парламента.

«Мы твёрдо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — цитирует его ТАСС.

В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России закрыта.