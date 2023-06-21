СФ принял закон о порядке смягчения режима для совершивших особо тяжкие преступления

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который сокращает с двух третей до половины долю срока лишения свободы, после отбытия которой совершившие особо тяжкие преступления могут быть переведены из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ были внесены в Госдуму правительством РФ 7 июля 2022 года. Согласно российскому уголовному законодательству, особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, а также более строгое наказание.

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Одобренным в среду законом вносятся изменения в часть вторую статьи 78 УИК РФ. Как сказал зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе, предлагается сократить срок фактически отбытого наказания в виде лишения свободы, после которого возможен перевод осужденного за совершение особо тяжких преступлений из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение, с двух третей до половины срока наказания, назначенного по приговору суда. Он уточнил, что такое смягчение возможно только в отношении положительно характеризующихся осужденных.

"При этом устанавливается перечень особо тяжких преступлений, при осуждении за которые срок фактического отбывания наказания, необходимый для изменения вида исправительного учреждения, сохраняется в прежнем размере и составит не менее двух третей срока наказания", - отметил сенатор.

Речь идет о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, террористической деятельностью или организацией преступного сообщества, с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, государственной изменой и шпионажем.