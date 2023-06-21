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Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Путин наградил Собянина орденом
© РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Собянина Сергея Семёновича», — говорится в указе.

Ранее Путин наградил депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учреждённым орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса.

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