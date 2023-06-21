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В Кремле отреагировали на слова Джо Байдена о Си Цзиньпине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон ведёт противоречивую, непредсказуемую политику.

Менторский тон Соединённых Штатов стал неприемлемым для огромного числа государств, но это их дело, добавил официальный представитель Кремля.

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о разных примирительных заявлениях. И здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства», — подчеркнул Песков.

Китай выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

Президент США Джо Байден ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов». Глава Белого дома высказался так о председателе КНР менее чем через сутки после завершения визита в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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