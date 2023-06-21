Менторский тон Соединённых Штатов стал неприемлемым для огромного числа государств, но это их дело, добавил официальный представитель Кремля.

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о разных примирительных заявлениях. И здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства», — подчеркнул Песков.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов». Глава Белого дома высказался так о председателе КНР менее чем через сутки после завершения визита в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена.