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Песков пока не видит предпосылок для выполнения идей Бразилии по урегулированию на Украине

Россия обсуждает с Бразилией пути возможного урегулирования на Украине, но никаких конкретных наработок для успешной реализации таких замыслов пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал о диалоге с Бразилией по украинскому конфликту
© ТАСС

По данным СМИ, ранее лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что направил своего посланника в Москву и Киев, и выступил за скорейшее урегулирование конфликта.

"Действительно, [контакты] есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению нет", - сказал Песков.

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