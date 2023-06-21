"Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал он. Песков добавил, что беспилотники "были нейтрализованы". "Детали нужно спрашивать в Минобороны", - заключил он.