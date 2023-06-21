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Матвиенко призвала закрыть "лазейки" для использования метанола в производстве алкоголя

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола и его использования в производстве алкоголя.

Матвиенко призвала закрыть "лазейки" для использования метанола в производстве алкоголя
© пресс-служба Совета Федерации

"Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола, возможности использовать его для производства алкогольных напитков", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда в среду.

Она поручила главе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Артамонову проследить за историей с массовым отравлением спиртным напитком "Мистер сидр". "Найдут ли виновных, осудят ли. Будет ли работать наш закон и они понесут жесточайшее наказание за смерть стольких людей. Проследите тоже, пожалуйста, это важно для опыта и примера", - подчеркнула Матвиенко, напомнив о вступившем в силу законе о лишении свободы сроком до 10 лет за незаконный оборот метилового спирта под видом алкоголя.

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