$84.25+0.0192.00-0.07

В России отреагировали на решение ЕС по замороженным активам

В решении Евросоюза передать прибыль от российских активов в пользу Украины нет ничего хорошего, заявид председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

В России отреагировали на решение ЕС по замороженным активам
© lenta.ru

Ранее стало известно, что власти Евросоюза пришли к выводу, что не могут конфисковать все замороженные активы России на законных основаниях. Однако блок нашел альтернативный способ передать прибыль от российских активов в пользу Украины.

«Ничего хорошего в этих мерах, которые принимаются, нет ни для Евросоюза, ни для России. Мы взываем к здравому смыслу и возвращению к нормальному международному праву, которое давно сформировано. Иначе получится ситуация, в которой всем будет плохо. Мы этого не хотим», — заявил Карасин.

Отмечается, что рабочая группа также обсуждает направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро. Однако такая инициатива может подорвать доверие к валюте, предупреждал ранее Европейский центральный банк.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган скоро опубликует проект по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины. План будет представлен до ухода ЕК на летние каникулы.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители