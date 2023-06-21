В России отреагировали на решение ЕС по замороженным активам

«Ничего хорошего в этих мерах, которые принимаются, нет ни для Евросоюза, ни для России. Мы взываем к здравому смыслу и возвращению к нормальному международному праву, которое давно сформировано. Иначе получится ситуация, в которой всем будет плохо. Мы этого не хотим», — заявил Карасин.