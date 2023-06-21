В России усилят о пожарный надзор за объектами критически важной инфраструктуры

Российское правительство одобрило законопроект, предполагающий установление пожарного надзора за критически важной для национальной безопасности инфраструктурой и объектами культурного наследия, сообщают «Известия».

Депутаты внесли данный законопроект в Госдуму в феврале, а теперь его одобрило правительство. Отмечается, что благодаря этому власти рассчитывают усилить пожарную безопасность критически важных объектов, среди которых оборонные предприятия, атомные электростанции (АЭС), железнодорожные объекты, морские порты, а также гидротехнические сооружения.