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В России усилят о пожарный надзор за объектами критически важной инфраструктуры

Российское правительство одобрило законопроект, предполагающий установление пожарного надзора за критически важной для национальной безопасности инфраструктурой и объектами культурного наследия, сообщают «Известия».

В России усилят о пожарный надзор за объектами критически важной инфраструктуры
© РИА Новости

Депутаты внесли данный законопроект в Госдуму в феврале, а теперь его одобрило правительство. Отмечается, что благодаря этому власти рассчитывают усилить пожарную безопасность критически важных объектов, среди которых оборонные предприятия, атомные электростанции (АЭС), железнодорожные объекты, морские порты, а также гидротехнические сооружения.

Ранее стало известно, что в подмосковном Волоколамске в цехе по производству деревянных паллет произошел крупный пожар. Площадь пожара увеличилась с течением времени, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения она составляла три тысячи квадратных метров.

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