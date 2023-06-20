Еще одна дочь Кадырова получила орден Кадырова

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 20-летняя Хутмат, получила орден имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

По его словам, Хутмат Кадырова является всесторонне образованной и эрудированной девушкой, которая «добивается высоких результатов, демонстрируя глубокое понимание ситуации и профессионализм». Делимханов подчеркнул, что эти качества позволили дочери главы Чечни внести весомый вклад в развитие здравоохранения республики.

15 марта сообщалось, что Хутмат Кадырова была назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни. Зампредседателя республиканского правительства Адам Алханов заявил, что при ее участии реабилитационная служба в регионе вышла на качественно новый уровень.