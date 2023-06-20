Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве
Президент России Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве, российского лидера сопровождает мэр города Сергей Собянин.
Ожидается, что Путин совместно с Собяниным дадут старт движению речных электросудов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в акватории Южного речного порта построят набережную с террасами.
Срочная новость
В ООН признали, что не могут выполнить обязательства по зерновой сделкеВ мире15 минут назад7