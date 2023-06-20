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Лавров прокомментировал визит Блинкена в КНР

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР касается исключительно двусторонних отношений Соединенных Штатов и Китая, отметил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Он добавил, что Пекин неоднократно оценивал уровень этих отношений, пишет ТАСС.

Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, 18 июня. В ходе визита он провел ряд встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации

Лавров пояснил, что «наши китайские друзья» неоднократно высказывали оценки отношениям между Китаем и США. Они подтвердили их и в рамках визита госсекретаря.

Москва к переговорам двух сверхдержав относится как к реальности, которая отражает курс Вашингтона на китайском направлении и принципиальную позицию Китая, отстаивающего свои интересы в регионе, уточнил глава МИД.

Ранее Блинкен призвал Пекин закрыть главу со сбитым в воздушном пространстве США китайским метеозондом. Он заметил, что в ходе визита в КНР «сказал, что надо было сказать [по этому вопросу]».

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