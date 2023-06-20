Лавров прокомментировал визит Блинкена в КНР

Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, 18 июня. В ходе визита он провел ряд встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Лавров пояснил, что «наши китайские друзья» неоднократно высказывали оценки отношениям между Китаем и США. Они подтвердили их и в рамках визита госсекретаря.

Москва к переговорам двух сверхдержав относится как к реальности, которая отражает курс Вашингтона на китайском направлении и принципиальную позицию Китая, отстаивающего свои интересы в регионе, уточнил глава МИД.