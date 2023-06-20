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В Госдуме призвали запретить партию «Яблоко»

Политическая партия «Яблоко» должна быть запрещена на территории РФ, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин. По его словам, которые цитирует Telegram-канал «Осторожно, новости», члены партии поддерживают антивоенные настроения и нарушают отечественные законы.

В Госдуме призвали запретить партию «Яблоко»
© РИА Новости

Почему либералам можно нарушать законы РФ, почему мы с этим миримся, если мы не колония хозяев этих либералов? <...> Как мы хотим, чтобы нас кто-то уважал, когда мы сами себя втаптываем в грязь, позволяя представителям враждебных России сил прямо и безнаказанно игнорировать наши законы в нашей политической системе, — сказал Делягин.

Кроме этого, депутата возмутил тот факт, что члены «Яблока» якобы называют боевые действия на Украине «войной Путина». Он призвал поскорее разобраться с ситуацией и запретить политическую партию.

Отвечая на вопрос о выплатах военнослужащим, Делягин отметил, что Россия держится на «кузьмичах, 50-летних мужчинах, воспитанных СССР, а не либеральных извращениях».

Ранее полиция объявила в розыск бывшего московского муниципального депутата от партии «Яблоко» Анастасию Брюханову. Статья, по которой разыскивают политика, не называется, но известно, что в апреле против Брюхановой возбудили уголовное дело по статье о «фейках об армии» из-за видео о событиях в Буче.

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