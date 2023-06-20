В Госдуме призвали запретить партию «Яблоко»

Почему либералам можно нарушать законы РФ, почему мы с этим миримся, если мы не колония хозяев этих либералов? <...> Как мы хотим, чтобы нас кто-то уважал, когда мы сами себя втаптываем в грязь, позволяя представителям враждебных России сил прямо и безнаказанно игнорировать наши законы в нашей политической системе, — сказал Делягин.