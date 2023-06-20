Госдума возвращает День Победы над милитаристской Японией
В России меняется наименование дня воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Соответствующий закон прошел третье чтение на пленарном заседании Госдумы 20 июня.
Ранее председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новое название памятной даты напомнит всем о событиях тех дней, о силе русского оружия и о последствиях нарушения международного права, а также готовности России пойти на контршаги.
«К законопроекту поступило три поправки, две юридико-технические, одна уточняет наименования, вторая — источники официального опубликования. Третья поправка рекомендована к отклонению», — отметил депутат.
Инициатива призвана закрепить в памяти россиян, в особенности подрастающего поколения, знания о доблестных подвигах, совершенных их предками в 1945 году не только в Европе, но и на Дальнем Востоке.
Напомним, что в 2020 году принят Федеральный закон №126, согласно которому День Победы над Японией был заменен на День окончания Второй мировой войны.