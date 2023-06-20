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Госдума возвращает День Победы над милитаристской Японией

В России меняется наименование дня воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Соответствующий закон прошел третье чтение на пленарном заседании Госдумы 20 июня.

Госдума возвращает День Победы над милитаристской Японией
© Парламентская газета

Ранее председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новое название памятной даты напомнит всем о событиях тех дней, о силе русского оружия и о последствиях нарушения международного права, а также готовности России пойти на контршаги.

«К законопроекту поступило три поправки, две юридико-технические, одна уточняет наименования, вторая — источники официального опубликования. Третья поправка рекомендована к отклонению», — отметил депутат.

Инициатива призвана закрепить в памяти россиян, в особенности подрастающего поколения, знания о доблестных подвигах, совершенных их предками в 1945 году не только в Европе, но и на Дальнем Востоке.

Напомним, что в 2020 году принят Федеральный закон №126, согласно которому День Победы над Японией был заменен на День окончания Второй мировой войны.

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