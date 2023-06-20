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Вершинин: Россия считает, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин подчеркнул, что Россия считает, что 18 июля станет временем завершения «Черноморской инициативы».

В МИД РФ назвали время завершения зерновой сделки
© РИА Новости

Как отметил Вершинин, между сторонами сделки продолжаются контакты по вопросам её продления.

«Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договорённостей, которые не выполняются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.

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