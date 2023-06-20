Лавров рассказал анекдот про НАТО и СССР

«Недавно [генсек альянса] Столтенберг убеждал всех в том, что НАТО сохраняет географическую привязку к евроатлантическому региону и что у НАТО иных замыслов нет, но в то же время заявил, что НАТО не может наблюдать спокойно за тем, как Китай приближается к Североатлантическому альянсу, прямо как в том анекдоте. Помните, в советское время говорили, что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», — сказал министр.