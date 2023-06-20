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Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что все цели спецоперации на Украине будут выполнены. Так министр ответил на вопрос о сроках СВО по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Планы по восстановлению новых субъектов обсуждаются ежедневно. Цели СВО будут выполнены», — сказал глава российского МИД.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ключевой ошибкой Украины в рамках контрнаступления стало начало активных действий без преимущества в воздухе, в отсутствии ударных вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков. По его словам, это указывает на то, что решение о начале контрнаступления могло быть вынужденным.

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