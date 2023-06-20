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МИД РФ обозначил срок действия «зерновой сделки»

Её последним днём станет 18 июля, заявил журналистам замглавы ведомства Сергей Вершинин.

МИД РФ обозначил срок окончания зерновой сделки
© РИА Новости

«Мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения договорённостей, которые не выполняются», — сказал дипломат.

Вершинин добавил, что на Смоленской площади не исключают новых очных контактов по черноморскому соглашению, поскольку они продолжаются и сейчас.

В случае непродления «зерновой сделки» Россия оставляет на усмотрение ООН действие меморандума по продовольствию.

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