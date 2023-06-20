МИД РФ обозначил срок окончания зерновой сделки

МИД РФ обозначил срок действия «зерновой сделки»
Её последним днём станет 18 июля, заявил журналистам замглавы ведомства Сергей Вершинин.
«Мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения договорённостей, которые не выполняются», — сказал дипломат.
Вершинин добавил, что на Смоленской площади не исключают новых очных контактов по черноморскому соглашению, поскольку они продолжаются и сейчас.
В случае непродления «зерновой сделки» Россия оставляет на усмотрение ООН действие меморандума по продовольствию.