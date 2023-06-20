В Госдуме нашли способ избавиться от «образа пузатого депутата»

Законотворческий труд и работа с избирателями требуют не только определённых знаний и навыков. Чтобы исполнять эти обязанности, нужно ещё и крепкое здоровье. Предлагаю всем депутатам ввести в обязанность ежегодно сдавать нормы ГТО. Исключение может быть только одно: медицинские противопоказания. Мы — избранники народа. Избранники страны. И мы должны быть готовы к тому, что завтра мы понадобимся нашему народу и нашей стране не только в думском зале, но и во фронтовом окопе, в прифронтовом госпитале. Необходимо быть готовыми ко всему! — сказал Свищев.