В Кремле отказались комментировать обмен пленными с Украиной
Это кропотливая работа, и её следует вести в тишине, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен добиваться обмена 22 участников запрещённого и признанного террористическим батальона «Азов». Их судят за попытку насильственного захвата власти в ДНР.
«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна идти в тишине», — приводит слова Пескова ТАСС.