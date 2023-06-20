ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 20 июня, приняла постановление о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, такой документ предусматривает создание комиссии для расследования совместно с Советом федерации.

Инициатива ранее была выдвинута депутатами Госдумы. В состав комиссии вошли 13 депутатов, в том числе председатель комитета Андрей Картаполов, глава комитета по вопросом семьи Нина Останина, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и другие. Сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова.