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ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 20 июня, приняла постановление о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, такой документ предусматривает создание комиссии для расследования совместно с Советом федерации.

ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей
© РИА Новости

Инициатива ранее была выдвинута депутатами Госдумы. В состав комиссии вошли 13 депутатов, в том числе председатель комитета Андрей Картаполов, глава комитета по вопросом семьи Нина Останина, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и другие. Сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициативу поддержали и в Совете Федерации. Он подчеркнул, что Киев должен понести ответственность за гибель детей, а жертв их действий уже огромное количество. Задача парламентского расследования — «сформировать доказательную базу и передать ее справедливому суду».

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