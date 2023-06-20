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Песков сообщил, что работа по урегулированию в Сирии идет и будет продолжаться

Москва продолжит усилия по сирийскому урегулированию, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: работа по урегулированию в Сирии будет продолжаться
© РИА Новости

Представитель Кремля в беседе с журналистами назвал сегодняшнюю встречу по Сирии в Астане "продолжением очень длинного пути".

"Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться", - подчеркнул Песков.

По его словам, "российская сторона продолжает свою последовательную линию" по сирийскому урегулированию.

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