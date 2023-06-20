Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным

"Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, я бы сказал что-то Путину... <...> Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились", - сказал Трамп.