Лавров обвинил Запад в одержимости сохранением своей гегемонии

"Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу "когда мне выгодно - будет белое, когда мне не выгодно - будет черное", - сказал Лавров.