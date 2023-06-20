Лавров обвинил Запад в одержимости сохранением своей гегемонии

Западные страны одержимы сохранением гегемонии на международной арене и "осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи руководителей делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу "когда мне выгодно - будет белое, когда мне не выгодно - будет черное", - сказал Лавров.
Министр добавил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни, в том числе "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве".