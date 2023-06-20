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В СВР рассказали о «чистках» в загранучреждениях Украины

В украинских загранучреждениях проходят «чистки» для выявления нелояльных сотрудников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР рассказали о «чистках» в загранучреждениях Украины
© РИА Новости

Отмечается, что «чистки» направлены на выявление нелояльных Киеву сотрудников и их досрочного возвращения на родину.

В ведомстве рассказали, что в республике набирает обороты тенденция к невозвращению в страну представителей МИД, Минобороны, спецслужб и МВД, которые заканчивают долгосрочные заграничные командировки.

В связи с этим в СВР призвали украинских дипломатов приезжать в Москву с семьями, где им будет гарантирована безопасность.

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