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В правительстве прокомментировали новости о входе в интернет по паспорту

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить обязательную идентификацию по паспорту при входе в интернет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минцифры прокомментировал сообщения о входе в интернет по паспорту
© ТАСС

Такое заявление министр сделал на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Он подчеркнул, что в России работают над гарантированным блокированием доступа к запрещенным законом ресурсам.

«Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается», - заверил Шадаев.

Министр также заявил, что Россия не намерена отключаться от глобального интернета, но необходимо учитывать, что такие риски могут исходить «снаружи».

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Ранее «Ведомости» рассказали, что в РФ работают над созданием изолированного сегмента рунета, в котором будут только разрешенные в стране, безопасные сайты, а для входа потребуется специальный идентификатор, получаемый по паспорту. Газета ссылалась на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

По его словам, главная цель проекта - обеспечение безопасности граждан, сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, мошенничества и от фишинговых сайтов.

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