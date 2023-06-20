Глава Минцифры прокомментировал сообщения о входе в интернет по паспорту

В правительстве прокомментировали новости о входе в интернет по паспорту
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить обязательную идентификацию по паспорту при входе в интернет. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое заявление министр сделал на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»
Он подчеркнул, что в России работают над гарантированным блокированием доступа к запрещенным законом ресурсам.
«Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается», - заверил Шадаев.
Министр также заявил, что Россия не намерена отключаться от глобального интернета, но необходимо учитывать, что такие риски могут исходить «снаружи».
Ранее «Ведомости» рассказали, что в РФ работают над созданием изолированного сегмента рунета, в котором будут только разрешенные в стране, безопасные сайты, а для входа потребуется специальный идентификатор, получаемый по паспорту. Газета ссылалась на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.
По его словам, главная цель проекта - обеспечение безопасности граждан, сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, мошенничества и от фишинговых сайтов.