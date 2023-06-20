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Байден рассказал о страхе перед Путиным

Лидер США Джо Байден во время визита в Калифорнию сообщил о своих опасениях того, что российский президент Владимир Путин решит применить тактическое ядерное оружие, пишет The Independent. Байден также добавил, что два года назад во время визита в Калифорнию он сообщил о риске высыхания реки Колорадо. По его словам, тогда на него смотрели как «на сумасшедшего».

Байден заявил об опасениях применения РФ ядерного оружия
© News.ru

Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально, — заявил американский президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отметил, что ситуация в области контроля над вооружениями в настоящий момент скорее плохая. Необходимы переговоры как между Россией и США, так и при участии других стран, обладающих ядерным оружием, таких как Франция и Великобритания, заявил представитель Кремля.

Позиция Москвы заключается в том, что диалог о стратегической безопасности с Соединенными Штатами невозможен без других ядерных держав, чью позицию также нужно учитывать, отметил Песков. Другие страны тоже должны быть вовлечены в будущие договоренности, подчеркнул он.

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