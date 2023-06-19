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Россия запросила заседание СБ ООН по проблеме поставок оружия Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН (СБ) по вопросу поставок оружия Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что заседание запрошено на 29 июня.

«Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса», – написал он.

Полянский также добавил, что причиной такого запроса стало «традиционное противодействие продвижению одностороннего западного нарратива на площадке СБ».

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Заседание должно будет состояться 29 июня в 22.00 по мск. Дипломат также пообещал подобрать на заседание «интересного докладчика».

Ранее было анонсировано заседание Совбеза ООН по Украине.

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