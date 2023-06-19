Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД ОДКБ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в белорусскую столицу. Во вторник он примет участие в совещании глав МИД стран ОДКБ.
Как проинформировали на Смоленской площади, министры подведут итоги сотрудничества шести стран (Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана) в рамках организации. Главы МИД обсудят дальнейшее взаимодействие , а также международную и региональную повестку дня.
Как ожидается российский министр, как и его коллеги из других стран, также встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Срочная новость
Пока вы не уснули: решение США по независимости Тайваня и Украина о состоянии БудановаВ мире10 минут назад2