Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД ОДКБ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в белорусскую столицу. Во вторник он примет участие в совещании глав МИД стран ОДКБ.

© МИД

Как проинформировали на Смоленской площади, министры подведут итоги сотрудничества шести стран (Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана) в рамках организации. Главы МИД обсудят дальнейшее взаимодействие , а также международную и региональную повестку дня.