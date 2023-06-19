$83.99+0.3491.80+0.16

Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД ОДКБ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в белорусскую столицу. Во вторник он примет участие в совещании глав МИД стран ОДКБ.

Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД ОДКБ
© МИД

Как проинформировали на Смоленской площади, министры подведут итоги сотрудничества шести стран (Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана) в рамках организации. Главы МИД обсудят дальнейшее взаимодействие , а также международную и региональную повестку дня.

Как ожидается российский министр, как и его коллеги из других стран, также встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители