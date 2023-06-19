$83.99+0.3491.80+0.16

Грушко прокомментировал заявления Столтенберга по заморозке конфликта на Украине

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости заморозки конфликта на Украине не новы, альянс не заинтересован в мире и ставит своей целью нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко прокомментировал заявления Столтенберга по заморозке конфликта на Украине
© РИА Новости

"Здесь абсолютно ничего нового в этом заявлении Столтенберга нет. НАТО официально объявила, что цель развязанной ими гибридной войны, и Украина используется как инструмент, - нанесение стратегического поражения России. Они очевидным образом не заинтересованы в мире. Это видно не только по заявлениям и по изменениям доктринальных установок, где Россия провозглашена прямой угрозой альянсу, но и по постоянно увеличивающемуся объему военной помощи, которая оказывается Украине, включая поставки вооружений все более современных, наступательных", - отметил замминистра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители