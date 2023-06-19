В СВР заявили, что США и Британия готовы превратить Украину в «черную дыру Европы»

"Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов", - пояснил Нарышкин.