МИД России: соглашение о МИБ с Таджикистаном говорит о близости подходов стран

"Документ подтверждает стратегический характер партнерства России и Таджикистана, показывает близость или совпадение подходов к МИБ. Он нацелен на дальнейшее развитие взаимодействия в соответствии с Уставом ООН, прежде всего его принципами суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела", - сообщили в министерстве.