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МИД России заявил, что соглашение о МИБ с Таджикистаном говорит о близости подходов стран

Заключение соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области международной информационной безопасности (МИБ) показывает близость или совпадение взглядов Москвы и Душанбе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

МИД России: соглашение о МИБ с Таджикистаном говорит о близости подходов стран
© МИД России

Соответствующий документ министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин подписали в понедельник.

"Документ подтверждает стратегический характер партнерства России и Таджикистана, показывает близость или совпадение подходов к МИБ. Он нацелен на дальнейшее развитие взаимодействия в соответствии с Уставом ООН, прежде всего его принципами суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что документ предусматривает укрепление диалога компетентных ведомств, шаги по наращиванию экспертного потенциала, проведение консультаций.

"В фокусе постоянного внимания - повышение защищенности информационных ресурсов России и Таджикистана от посягательств извне", - заключили в дипведомстве.

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