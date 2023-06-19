В Госдуме выразили уверенность, что оппозиционерам не удастся свергнуть Лукашенко

"Это очевидная диверсионная террористическая деятельность, направленная на вмешательство в дела соседнего белорусского государства. Я уверен, что спецслужбы и Белоруссии, и России, спецслужбы Союзного государства, сейчас перед ними стоит задача, каким образом купировать, не допустить проникновения этих диверсантов на территорию Союзного государства, в Россию или Белоруссию, каким образом противостоять всему этому", — отметил Затулин.