В Кремле прокомментировали информацию о подготовке госпереворота в Белоруссии

"Я не знаю, конкретных данных нет. Мне трудно сказать, о чем именно [идет] речь. Очевидным остается одно - у Минска и у Москвы очень много недругов и даже врагов. Среди них есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность - и на стабильность Белоруссии, и стабильность в РФ. И белорусы, и мы исполнены решимости противостоять этим попыткам", - поделился Песков.