Песков прокомментировал недопуск ООН в подтопленные районы Херсонской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление координатора гуманитарных вопросов системы ООН на Украине Дениз Браун о том, что РФ отклонила запрос на доступ ООН в подтопленные из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС районы левого берега Херсонской области.
"Здесь я не знаю точно нюансы. Здесь очень много вопросов. Там идут постоянные обстрелы, постоянные провокации. Здесь это все очень сложно, очень сложно обеспечивать им безопасность и много других нюансов", - сказал представитель Кремля.
В своем заявлении Браун отмечала, что "Организация Объединенных Наций работает с правительствами Украины и РФ касательно эффективной доставки гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате катастрофического разрушения дамбы Каховской ГЭС".
Также в заявлении отмечалось, что российские власти пока отказали в доступе в пострадавшие районы, которые находятся под контролем РФ.
9 июня представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры противоречат международному гуманитарному праву, а все пострадавшие от прорыва дамбы на Каховской ГЭС должны получить помощь.