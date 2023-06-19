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Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области
© РИА Новости

"У него [президента] будет на докладе губернатор Новгородской области Андрей Никитин", - сказал он журналистам.

Песков уточнил, что постоянная составная часть рабочего графика Путина - его работа с регионами.

По словам пресс-секретаря, в понедельник у президента не запланировано крупных публичных мероприятий, он проведет несколько "рутинных бесед и совещаний".

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