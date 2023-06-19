Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, примет с докладом губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него [президента] будет на докладе губернатор Новгородской области Андрей Никитин", - сказал он журналистам.

Песков уточнил, что постоянная составная часть рабочего графика Путина - его работа с регионами.