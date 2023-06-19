В Кремле рассказали подробности о встрече Путина с военкорами
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга, что состоявшаяся 18 июня встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами не представляла из себя пресс-конференцию, поскольку глава государства регулярно общается с журналистами и получает от них информацию с мест проведения специальной военной операции.
"Это не первая встреча с военкорами. Были и до этого. Это важный элемент получения президентом информации с места. У него множество источников информации, один из них диалог с военкорами. Была и небольшая закрытая часть (встречи - прим.). Сам президент высоко ценит диалог с военкорами, будет его продолжать", - поделился пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что президент Путин в рамках закрытой части общения с военными корреспондентами заявил о готовности раненых бойцов вернуться обратно в зону спецоперации по своему желанию.
24 февраля 2022 года президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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