В Кремле рассказали подробности о встрече Путина с военкорами

"Это не первая встреча с военкорами. Были и до этого. Это важный элемент получения президентом информации с места. У него множество источников информации, один из них диалог с военкорами. Была и небольшая закрытая часть (встречи - прим.). Сам президент высоко ценит диалог с военкорами, будет его продолжать", - поделился пресс-секретарь.