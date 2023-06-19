В России отреагировали на мирный план ЮАР по Украине

«Политики всего мира, кроме Европы, везде говорят об одном — [завершить боевые действия] только мирным путем, не поставлять оружие и не разгонять этот конфликт дальше. Но мы же понимаем, что кому-то это выгодно. И явно, что тот, кому это выгодно на Западе, будет продолжать держать эту конфронтацию, подогревать ее. Но нас тоже не устроит вариант, что Крым возвращается Украине, как и еще четыре новых субъекта. Мы к этому не готовы, люди тоже, да и никто к этому не готовы. Проблема в том, что Украина должна это признать, вот и все», — сказала депутат.