Володин возложил цветы к мемориальному комплексу в Витебске

Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко и депутаты — члены Парламентского собрания возложили цветы к Мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

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Работы над данным комплексом завершились в 1974 году. Мемориальный комплекс в Витебске открыли в честь 1000-летия города и 30-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.