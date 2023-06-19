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Володин возложил цветы к мемориальному комплексу в Витебске

Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко и депутаты — члены Парламентского собрания возложили цветы к Мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

Володин возложил цветы к мемориальному комплексу в Витебске
©  © пресс-служба Госдумы

Работы над данным комплексом завершились в 1974 году. Мемориальный комплекс в Витебске открыли в честь 1000-летия города и 30-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Монумент представляет собой три 56-метровых трапециевидных пилона-обелиска. Они сужены кверху и объединены монолитным фризом на высоте 5 метров. На внутренних гранях памятника «Три штыка» в Витебске нанесены мемориальные надписи. Скульптурные изображения на фризе символизируют партизан, подпольщиков и воинов. На подиуме горит Вечный огонь. Рядом расположены пилоны с нанесенными годами Великой Отечественной войны.

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