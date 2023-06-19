МИД России: власти Молдавии взяли курс на сворачивание работы в СНГ

«Сегодня молдавские власти действительно взяли курс на сворачивание работы в СНГ. Они отстранились от участия в заседаниях его ключевых органов... не выплачивают взнос в бюджет СНГ, начали процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в его рамках», — сказал он.