В МИД РФ сравнили агентурную сеть Украины против РФ с ИГ*

Формирование сети агентов Украины для совершения терактов на территории Российской Федерации, о которой заявил американский телеканал, ничем не отличается от террористической деятельности международной террористической организации "Исламское государство"(организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в американской разведке, что Украина создала внутри России сеть из агентов и сочувствующих Киеву, предпринимающих диверсии против российских целей.

При этом Полищук отметил, что вопрос о достоверности этой информации необходимо задать представителям тех ведомств, "которые занимаются отражением, предотвращением и расследованием фактов подобных атак".