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МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставки оружия Киеву

Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставки оружия Киеву
© Efrem Lukatsky/AP

"Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян", - сказал дипломат.

В Москве, по его словам, не питают иллюзий насчет того, что на Западе способны прекратить оказывать Киеву военную помощь. Полищук выразил сожаление в связи с тем, что проявления ксенофобии, неонацизма и призывы к геноциду этнических русских и россиян со стороны Киева стараются не замечать на Западе, и он понимает, почему так происходит.

"Киевский режим был создан Западом в рамках проекта "Украина как анти-Россия" Поэтому он и дальше будет продолжать закрывать глаза на преступления киевского режима", - добавил дипломат.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставки западного оружия Украине, заявил, что специальная военная операция, которая начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, сейчас фактически стала войной с коллективным Западом.

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