"Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян", - сказал дипломат.

В Москве, по его словам, не питают иллюзий насчет того, что на Западе способны прекратить оказывать Киеву военную помощь. Полищук выразил сожаление в связи с тем, что проявления ксенофобии, неонацизма и призывы к геноциду этнических русских и россиян со стороны Киева стараются не замечать на Западе, и он понимает, почему так происходит.