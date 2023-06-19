МИД России назвал бессрочным нахождение ядерного оружия в Белоруссии

МИД России: нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени
Договорённость о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает временных рамок.
Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Каких-либо ограничений на этот счёт российско-белорусские договорённости не предполагают» — сказал дипломат.
По его словам, основным условием гипотетического возвращения ТЯО в Россию мог бы стать вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.
Ранее президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.