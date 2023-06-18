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Стали известны планы Путина на следующей неделе

Стали известны планы президента РФ Владимира Путина на предстоящей неделе. О них рассказал в Telegram-канале журналист канала «Россия 1» Павел Зарубин.

Стали известны планы Путина на будущей неделе
© РИА Новости

В частности, в графике Путина - встреча с выпускниками военных вузов в Кремле.

Кроме того, в День памяти и скорби, 22 июня президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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В планах президента также совещание, касающееся развития внутренних водных путей России, разговор с правительством и членами Совбеза, ряд других событий.

Ранее Путин рассказал, что обсудил основные аспекты украинского кризиса с африканскими лидерами.

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